3ª Feira da Interação reúne comunidade na EMEB Mario de Oliveira Goeldner

A 3ª Feira da Interação, realizada no ultimo sábado pela EMEB Mário de Oliveira Goledner, uniu a comunidade, pais, alunos e profissionais da educação para prestigiar as atividades desenvolvidas, o conhecimento disseminado e acompanhar o processo da vida escolar dos alunos. O gestor da Unidade, Ricardo Bergamini, agradeceu a todos pela dedicação e empenho. “Gratidão a cada um, funcionário, professor, aluno e pais, enfim, todos que de uma forma ou outra se empenharam para que este acontecimento se realizasse”, declarou. Falou do orgulho pela escola e lançou o desafio para que todos busquem lançar a semente do conhecimento e do poder humanizador.

Na solenidade de abertura do evento foram homenageados os alunos vencedores do concurso para a camiseta da feira, que tinha como slogan “O bonito desta vida é a interação feita com sementes do conhecimento”. Foram vencedores do concurso Ana Julia Soares dos Santos, do 5º ano da professora Janete, e Pablo Tomporoski, do 4º ano da Professora Andréia.

No dia da Feira da Interação os professores e alunos dedicaram-se a apresentar todo o conhecimento adquirido com os temas trabalhados, como bullyng, reciclagem, diversidade cultural, saúde, literatura, cultura, religião, entre diversos outros.

IMPORTANTE PARTICIPAR

Os pais do aluno Gabriel, do 3º ano (3), Maurício e Jardeli Burghardt, participaram a feira, acompanhando os projetos desenvolvidos pelo filho durante o semestre. Para eles a feira é muito legal pela aproximação que proporciona com a família. “É muito importante essa participação na vida dos nossos filhos. Precisamos participar sempre”, declararam.

A Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, parabenizou a escola pelo evento e enalteceu a aproximação da família na escola. “A união entre família e escola deve ser uma constante, com ambas caminhando juntas para uma educação eficiente”, declarou. A solenidade de abertura da feira contou com a presença dos vereadores Marise Valério, Eder Gielgen e Adilson Sabatke.

A 3ª feira da Interação teve como parceiros a Prefeitura Municipal de Mafra, por meio das Secretarias de Educação Esporte e Cultura, Saúde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, além do Conselho Tutelar, Amplanorte, CDLs – Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mafra e Rio Negro, SESC, Casan, Policia Militar e Corpo de Bombeiros.