A Comissão Organizadora da 3ª Okchoppfest, que acontece em Mafra no próximo sábado, dia 7 de outubro, no Espaço Alamos, esteve visitando o Prefeito Emerson Maas para a entrega oficial do convite.

Estiveram presentes representantes da Kerim Eventos, Ricardo Anciutti e Flagra Choop, que explicaram sobre as 12 horas da festa alemã. “Teremos muito chopp, grupos folclóricos, bandas típicas, concurso da realeza e praça de alimentação”, explicaram.