3º Dia Cultural na Escola do CEMMA visou a formação de leitores

Olhinhos fixos e ouvidos atentos. Assim foi o encontro dos alunos do 1º ao 5º ano com a escritora Ana Rapha Nunes, na última sexta-feira, 06. Com nove livros publicados e mais 35 prontos para publicar, a autora nascida no Rio de Janeiro, mas criada em Curitiba, esteve o dia todo no CEMMA (Centro de Educação Municipal de Mafra), despertando o interesse da leitura nas crianças. Entre uma história e outra, Ana contou como surgiam seus livros. “Às vezes posso estar sentada em um café ou padaria, tomando um café sozinha. Mas não…eu estou imaginando. Quem tem imaginação nunca está sozinho. Muitas das minhas histórias surgem do que estou imaginado”, contou. Ela falou do livro “A lua que eu te dei” inspirado numa grande lua amarela vista da janela de seu apartamento. “Gosto de trabalhar com a formação do leitor, por isso meu público é o infantil e o juvenil”, completou já passando para mais um bate-papo com outra turma.

LEITURA PARA TODOS

O 3º Dia Cultural na Escola contou com diversas atividades como teatro, pintura de rosto, arte no kraft, jogos, brincadeiras e música. Para a diretora-adjunta do CEMMA, Solange Ogg dos Santos, o foco do evento é a formação de leitores. “Uma vez por semana os alunos emprestam livro da biblioteca e agora temos ainda uma ficha de leitura a ser trabalhada com o aluno”, explicou. Ela contou das demais ações como o projeto “Amigo Livro” no qual se preza o respeito e o cuidado com o livro.

3º CAFÉ LITERÁRIO

A formação de um leitor ainda na infância depende também da participação dos pais. E à noite o evento – 3º Café Literário – foi aberto para toda a comunidade. Este momento também contou com a presença da escritora e com lançamento de livros de sua autoria e sessão de autógrafos.