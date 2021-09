3º Festival de Bolos acontece neste sábado em Mafra

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra e o Conselho Municipal de Turismo convidam para a etapa final do 3º Festival de Bolos com Produtos Regionais, que acontece neste sábado, dia 25, no Hotel Emacite Flex.

O evento, que faz parte das comemorações de Aniversário do Município, será dividido em dois momentos.

Às 15 horas os jurados avaliarão e escolherão as melhores receitas, momento seguido da premiação. A partir das 16h30 acontece a venda para o público.

Em virtude do momento de pandemia, pede-se que os bolos sejam levados para consumir em casa.

Toda população está convidada a prestigiar e se deliciar com os sabores da culinária mafrense.

Informações pelos telefones (47) 99127-4200 ou 99935-6567