3º Seminário Participativo para elaboração do Plano Municipal de Mafra será dia 27

Atenção amantes da Cultura. Vem aí o 3º Seminário Participativo para elaboração do 1º Plano Municipal de Cultura de Mafra. Será no dia 27 de março, às 18 horas, no Auditório da Amplanorte.

Se você se identifica com a área, essa será a oportunidade de contribuir nos debates sobre as principais necessidades que deverão constar no Plano Municipal de Cultura de Mafra.

A ação, promovida pela Prefeitura de Mafra realizada com o Conselho Municipal de Políticas Culturais em parceria com o Programa Cidade Empreendedora do SEBRAE/SC visa dar continuidade à discussão de ideias, ações, projetos e programas para a estruturação das políticas públicas para o pleno desenvolvimento da área cultural.