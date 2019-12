400 associados: o progresso empresarial

O ano de 2019 finaliza com um marco para o desenvolvimento empresarial local: 400 associados à Associação Empresarial de Mafra ACI de Mafra. Mais do que apenas um número, representa diferentes histórias, ideias e habilidades profissionais. Esta é a essência do associativismo e que ganha força ao agregar a missão de representar e defender os interesses dos associados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Este é objetivo que a ACI de Mafra se propõe a cumprir desde 1952 – data que iniciou suas atividades. A ACI nasceu da vontade de alguns lideres, que com sua visão empresarial acurada capitanearam o desenvolvimento na época, como o Sr. Nivaldo Werner – primeiro presidente da ACI entre outros nomes importantes na construção do que hoje a entidade representa para a classe empresarial, bem como para o município. A partir de então presenciamos o crescimento de uma parceria entre as empresas e que hoje somam-se à 400.

Englobando os mais diversos segmentos – como o microempreendedor individual, comércio, indústria, serviços, setor agrícola e profissionais liberais – a ACI de Mafra possivelmente é uma das únicas entidades do município que reúne todos os segmentos da economia mafrense. Ao todo, são mais de 10 mil colaboradores vinculados a estas empresas associadas, um grande movimento de pessoas que utilizam os benefícios e serviços da entidade.

“Ser associado da ACI de Mafra traz aos empresários inúmeras vantagens, destaco entre elas a possibilidade de negociações entre os próprios associados e ampliação da rede de contatos. Além disso, é possível conhecer ferramentas que auxiliam a melhorar a gestão das empresas, afinal, muitas vezes possuímos dificuldades em lidar com finanças, impostos, mercado, clientes, gestão de pessoas, crédito e fornecedores”, ressalta o presidente da Associação Empresarial, Carlos Alberto Nitz.

Dessa forma, a ACI trabalha diariamente em busca de novas soluções para o empreendedor. Promove cursos de capacitação de acordo com as demandas do mercado e associados, a fim de manter as equipes atualizadas e promover um ambiente empreendedor de inovação e crescimento. A entidade também é filiada ao sistema Facisc, o que proporciona representatividade não apenas a nível local, mas também estadual.

Atualmente os associados possuem a oportunidade de participar de eventos, tem disponível um espaço empresarial para reuniões e integrações. A entidade busca parcerias de altíssima qualidade trazendo o que há de melhor em termos de capacitação, como SEBRAE, Unisociesc, Senai, FGV entre outros. Parceiros para o apoio ao crédito como a Garantenorte e outras instituições financeiras. Além disso, nossos 400 associados também podem contar com os núcleos empresariais, a Rede de Convênios Viva ACIM, convênios de planos de saúde e odontológicos, família de cartões Útil Card, serviço SCPC, serviço de protesto online e tantas outras soluções que ajudam o empresário e também os colaboradores das empresas.

Juntos agregamos conhecimento, empreendedorismo e contribuímos para o conhecimento econômico da região.