49ª Corrida Rústica Wilson Buch em Mafra reuniu mais de 500 atletas

A 49ª Corrida Rústica Wilson Buch, realizada no dia 1º de maio em Mafra, em homenagem ao Dia do Trabalhador, teve a edição mais emocionante da sua história, com a participação de 16 cadeirantes com o grupo “Pernas Solidárias” de Riomafra. Além deles outros cerca de 550 atletas de todas as idades e de cidades como Curitiba, Cruz Machado, Pato Branco, Joaçaba, Araucária, União da Vitória, Porto União e inúmeras outras cidades do sul do país, participaram da disputa por troféus e pelos cerca de R$ 10 mil em prêmios.

Outro destaque da Corrida foi a presença de membros da família Buch, em especial da Srª Irece Buch, esposa de Wilson Buch, que recebeu homenagem do município, através da Prefeitura de Mafra, numa demonstração de carinho pelo que o desportista representou para os mafrenses. Segundo os familiares a prova de Mafra é a mais antiga do país, em termos de corrida rústica.

O Prefeito Wellington Bielecki deu as boas-vindas e agradeceu a participação de todos os atletas da casa e visitantes. Registrou a importância da inclusão na Corrida, com o projeto “Pernas Solidárias” e, como o evento acontecia em homenagem ao trabalhador, lembrou que Mafra está na vanguarda das cidades catarinenses que mais geraram vagas de emprego em 2018. “Proporcionar emprego e renda, essa é a nossa missão enquanto gestores”, declarou. Ele fez a contagem regressiva para a largada de todas as categorias disputadas e junto com vereadores, premiou com medalhas de participação a todos os que cruzaram a linha de chegada.

CAMPEÕES

O campeão geral da prova foi Jurandir Couto, de Bombinhas, atleta acostumado a competições nacionais e internacionais, como a Maratona Internacional de Porto Alegre, no ano passado, quando foi campeão. A campeã feminina foi Simone Ponte Ferraz, de Jaraguá do Sul, também atleta internacional, que competiu na Alemanha, na prova de Hamburgo, onde garantiu colocação para o Sul Americano.

O corredor mais famoso da Wilson Buch, José Figura, seu Figura, como é conhecido, repetiu o feito de todas as edições anteriores, participando da prova e distribuindo doces na chegada. “Cheguei por último, mas não faz mal. Agradeço a todos por estar aqui novamente”.

Outros atletas destacaram-se, não pelo tempo da prova, mas pela demonstração de respeito e doação. Marcelo Jankovski correu como “Perna solidária” cruzando a linha de chegada descalço, pois teve que usar seu próprio tênis para evitar que a roda machucasse o atleta cadeirante. “Vale muito a pena, com certeza”, afirmou ao avaliar o sacrifício feito para o bem estar do próximo. Para Tatieli de Fátima Ruthes Souza, mãe de Luís Felipe Ruthes Souza, de 5 anos, com paralisia cerebral, a participação do filho é muito importante. “Ele fica muito ansioso e ao mesmo tempo alegre. É muito bom”, declarou.

O projeto “Pernas Solidárias” de RioMafra atua desde agosto do ano passado, seguindo exemplo de Joinville. Esteve na prova com 16 cadeirantes. Para participar basta entrar em contato com os organizadores Marcos Schweizer ou Jaqueline Milbauer, pelo telefone 99235-5670.

DIVERSÃO E EXERCÍCIO PARA A FAMÍLIA E AMIGOS

A Corrida registrou a participação de grupos de amigos e de famílias. O grupo das “Amigas da Corrida”, pioneiro nas cidades de Rio Negro e Mafra, participou pelo terceiro ano consecutivo. Hoje com 53 participantes, tendo Janete Barbosa como uma incentivadora e treinadora, tem procurado participar dos vários eventos semelhantes que acontecem em diferentes cidades. Sobre a importância da participação Janete destacou estimular a prática de uma atividade física, em busca de uma vida saudável.

A família da professora Priscila Thomas veio em 10 pessoas de Paulo Frontin, no Paraná. Com idade variando entre 38 e 3 anos, todos adoram participar. E nesta edição, Valentina Thomas, de 7 anos, foi a vencedora na categoria em que disputou. “Valeu a viagem de 150 km”, destacaram os pais.

A 49º Corrida Rústica Wilson Buch foi uma realização da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Departamento Municipal de Esportes, com apoio dos Supermercados Belém, Mig Supermercados, SICCOB, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Auto Pista Arteris, Oxy Academia, Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano, de Assistência Social, Saúde e departamentos de Defesa Civil e DETRAMM.

Informações do resultado total da corrida, por categorias, podem ser acessadas pelo site www.chiprun.com.br