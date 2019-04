49ª Corrida Rústica Wilson Buch terá novo trajeto

A Corrida Rústica Wilson Buch que acontece no dia 1º de maio pelas ruas de Mafra terá alteração no trajeto deste ano, em relação ao ano passado. Para o percurso de 10 km, o trajeto será o seguinte: largada da Praça Ferroviário Miguel Bielecki, seguindo pelas ruas Marechal Floriano Peixoto, Gabriel Dequech, Felipe Schmidt, Tenente Ary Rauen e Gustavo Friedrich, até o Schelbauer Materiais de Construção, retornando pela Gustavo Friedrich, Tenente Ary Rauen e Marechal Floriano Peixoto, até a Praça. O percurso de 5 km, seguirá o mesmo trajeto, apenas fazendo o retorno antecipadamente, na Rua Tenente Ary Rauen, na altura do Instituto de Olhos.

Sobre a alteração, o diretor de esportes de Mafra, Rafael Augusto Cavalheiro disse esperar tempos baixíssimos e uma prova mais agradável para quem participar. Ele lembrou que as inscrições permanecem abertas até o dia 27 de abril e podem ser feitas pelo endereço www.chiprun.com.br, ao custo de R$ 40,00. Os participantes disputarão cerca de R$ 10 mil em prêmios, sendo que o vencedor geral dos 10 km, nas categorias masculino e feminino receberá como premiação troféu e R$ 1.500,00.

As inscrições para Kids – 400m para crianças de 6 a 8 anos; 1.200m para crianças de 9 a 12 anos e 2.500m para crianças de 13 a 15 anos – devem ser feitas diretamente no Departamento de Esportes do Município, que fica nos fundos da Casa da Cultura, no centro de Mafra. Para inscrição o atleta deve doar 1 litro de leite.

A promoção é da Prefeitura de Mafra, através do Departamento Municipal de Esportes, com apoio dos Supermercados Belém, Mig Supermercados e SICOOB. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.chiprun.com.br, ou pelo telefone (47) 3642-0488.