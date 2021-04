51ª Corrida Rústica Wilson Buch será realizada com coleta de dados virtuais

Compartilhar no Facebook

Corrida que acontece em 1º de maio tem apenas 150 vagas. Percurso pode ser de 5 ou 10km. A prova consiste em marcar o tempo e a distância percorrida pelas ruas de Mafra e comprovar a realização do percurso individualmente

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mantendo a tradição da realização, a Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, realiza no dia 1º de maio a 51ª edição da Corrida Rústica Wilson Buch.

Diferente dos anos anteriores, não haverá concentração em local específico, evitando-se aglomerações. Este ano, a corrida será feita individualmente, com coleta de dados virtuais. A prova consiste em marcar o tempo e a distância percorrida pelas ruas de Mafra e comprovar a realização do percurso junto ao Departamento de Esportes.

De acordo com o regulamento, é necessário que o atleta tire uma foto comprovando sua corrida, usando o GPS de seu relógio ou celular com aplicativo de corrida e enviar para o e-mail esportemafra@gmail.com ou via WhatsApp (47) 99670-1018 até domingo, dia 02 de maio. A partir destes dados é feita a classificação da prova. Também é possível postar nas redes sociais, usando o Instagram e marcando:

@prefeiturademafra

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

@depesportesmafra

#1demaio

#corridawilsonbuch

#corraemmafra

#corrasozinho

Clique aqui para ler o regulamento completo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Inscrições

Para esta edição foram abertas 150 vagas e o atleta pode optar pelo percurso de 5 ou 10km. As inscrições já podem ser feitas a partir desta terça-feira, 20, no Departamento de Esportes de Mafra, que fica na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em frente ao Colégio Barão de Antonina, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

Para efetivar a inscrição, é solicitado do atleta um quilo de alimento não perecível e um litro de leite. A arrecadação será destinada a duas entidades: Lar da Georgete e Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

Retirada do kit

Após a inscrição, o atleta deverá retirar seu kit no dia 30 de abril (sexta-feira que antecede a corrida), no Departamento de Esportes, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas, ou no dia 1 de maio, sábado, dia da prova, das 7 às 10, em frente a Prefeitura de Mafra, na Avenida Frederico Heyse, 1386.

Ponto de apoio

O Departamento de Esportes estará com um ponto de apoio aos atletas inscritos em frente à Prefeitura Municipal (Rua Prefeito Rua Frederico Heyse 1386, Alto de Mafra), das 7 às 10 horas, com fornecimento de água e alimentação (frutas), como se fosse um evento presencial, mas com todos os cuidados essenciais e de segurança aos participantes e equipe organizadora.

Informações

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail (esportemafra@gmail.com), WhatsApp (47) 99670-1018 e telefone (47) 3642-0488.