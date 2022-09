5º ano da EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner trabalha na prática formas geométricas planas

Compartilhar no Facebook

Ensinar aos alunos a terem uma melhor compreensão das propriedades da geometria, bem como uma maneira de visualizar as superfícies ocupadas pelas figuras geométricas, são os objetivos do projeto “Formas Geométricas Planas”, da EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner.

A professora Gecilda Aparecida Veiga Arbigaus trabalha desde agosto com cerca de 22 alunos do 5º ano 2 este tema dentro da disciplina de matemática. “O geoplano é uma ferramenta importante no ensino-aprendizagem da geometria plana, então iremos trabalhar o ano todo”, explicou a professora que vai levar o tema às demais turmas de 5º ano.

Além do aprendizado, são trabalhados valores com os alunos como pensamento científico, crítico e criativo; comunicação; argumentação; autoconhecimento e o autocuidado.

Para Gecilda, é uma satisfação realizar este projeto. “Foi muito gratificante ver as crianças construindo e explorando as figuras geométricas no geoplano, aprendendo a identificar a área e o perímetro das figuras geométricas de forma lúdica”, concluiu.

“Este Projeto Merece Aplausos”

