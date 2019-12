6° Encontro de Antigos e Opala Riomafra acontece no dia 8

No domingo (08) acontece o 6° Encontro de Antigos e 5° Opala Riomafra, no Supermercado Mig, Av. Coronel José Severiano Maia, em Mafra. Organizado pelo Clube Antigomobilistas, o evento tem como objetivo reunir carros clássicos que fizeram parte da história do automobilismo nacional e internacional.

Além da exposição de antigos, o destaque fica por conta do Concurso de Garota Pin-up, a novidade desta edição vai eleger a mais bonita beldade presente no evento.

As inscrições do concurso vão até o dia 05/11 e podem ser feitas em contato com os organizadores na pagina do Opala Clube Riomafra no Facebook:  www.facebook.com/opalaclubederiomafraoficial

O encontro contará com diversas atrações, como mercado de pulgas, food trucks e musica ao vivo, com bandas locais, além de brinquedos para as crianças.

O evento será aberto ao público, com entrada gratuita para a comunidade. Os expositores pagarão uma taxa de R$ 30,00 no dia do evento e receberão uma camiseta do encontro e brindes dos patrocinadores. “Todos os mafrenses e cidadãos dos municípios da região são bem vindos, podem trazer seus filhos, é um evento familiar, prezamos pela segurança e por uma diversão sadia, esperamos vocês dia 08”, convida o presidente do Antigomobilistas, Eder.

A Amplanorte faz o convite para todos venham e prestigiem o evento, tragam seu antigo e acompanhem com os próprios olhos os capítulos que escreveram a história automotiva.

Serviço:

6° Encontro de Antigos e 5° Opala Riomafra

Data: 08 de dezembro de 2019 (08h – 17h)

08 de dezembro de 2019 (08h – 17h) Local: Supermercado Mig, Av. Coronel José Severiano Maia, em Mafra (com área coberta).

Supermercado Mig, Av. Coronel José Severiano Maia, em Mafra (com área coberta). Realização: Clube Antigomobilistas.

Clube Antigomobilistas. Apoio: Amplanorte, Prefeitura de Mafra, Opala Riomafra.

Amplanorte, Prefeitura de Mafra, Opala Riomafra. Mais informações:com/opalacluberiomafraoficial