7º Seminário Municipal Prevenção ao Suicídio será realizado em Mafra

Oficinas terão capacidade reduzida de público, seguindo as diretrizes sanitárias de enfrentamento à Covid-19

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com o tema “‘You matter’- Sua história ainda não acabou;” a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar nos dias 10 e 17 de setembro o 7º Seminário Municipal Prevenção ao Suicídio em Mafra, com o objetivo de atualizar as temáticas junto aos profissionais de saúde da rede mafrense. Devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, serão realizadas oficinas para este público, com capacidade máxima para 15 participantes, nas dependências do SENAC de Mafra.

Oficinas temáticas

Nesta edição, a Secretaria vai oferecer uma oficina exclusiva “Prevenção ao Suicídio nas Mídias e Imprensa”, com a jornalista Barbara Popadiuk, para os profissionais da imprensa que tenham interesse em debater este tema que continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Os profissionais interessados devem se cadastrar por meio do link: https://forms.gle/oNNEqfpVuJ7rucRf8

Também haverá uma oficina exclusiva para médicos da rede municipal no dia 17 de setembro que vai abordar assuntos como acolhimento, avaliação risco e manejo medicamentoso com o Dr. Claudio Gastal, manejo risco suicídio e ações multidisciplinares na prevenção suicídio com profissionais da área. No período contrário ocorrerão oficinas com os psicólogos Edson Eckel e Micheli Eckel com a Temática: “Prevenção Suicídio e Dependência Química: Mitos e Verdades” e com assistente social Ariane Woehl e psicóloga Debora Popadiuk com abordagem em “Manejo Risco Suicídio e Ações Multidisciplinares na Prevenção Suicídio para os profissionais de saúde.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As oficinas não são abertas ao público em geral, apenas dirigidas aos profissionais da secretaria de saúde do município.

Mortes por suicídio

De acordo com a OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde – cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos e 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global estão a ingestão de pesticidas, enforcamento e o uso de armas de fogo.

Todos podem ajudar

Existem diversas formas de se buscar ajuda, orientação, escuta atenta no caso de problemas relacionados ao sofrimento mental. Família, amigos e colegas, igreja, trabalho e grupos de convivência são algumas opções. A ajuda também pode ser encontrada na Unidade de Saúde mais próxima, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), através do telefona (47) 3642-5298 ou no Centro de Valorização da Vida – CVV, o acesso pode ser feito pelo site: www.cvv.com.br ou pelo número 188, a ligação é gratuita para qualquer linha de telefone fixo ou móvel.

Falar sobre o suicídio não faz com que a pessoa decida se matar, mas dá a ela a oportunidade de conversar sobre o seu sofrimento e assim obter alívio a esta dor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -