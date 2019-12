90% do leite produzido no Planalto Norte vai para indústrias de fora

A Epagri realizou um estudo onde mostra que 90% do leite produzido no planalto norte vai para indústrias de outras regiões como Chapecó e para o oeste do Paraná. No estudo da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina aponta a necessidade da instalação de uma fábrica de processamento de leite na região.

O assunto foi tema na Câmara de Vereadores de Canoinhas nesta segunda-feira, dia 9, pelo coordenar regional do Planorte Leite, o engenheiro agrônomo Waldemiro Sudoski.

Segundo informações levantadas todas as 10 prefeituras que compõe a Amplanorte receberam um carta para que manifestassem interesse em sediar uma agroindústria para o beneficiamento do leito produzido aqui na região. Canoinhas manifestou interesse, assim como Papanduva e Monte Castelo. Mafra e os demais municípios ainda não demonstraram interesse.

Os três municípios interessados já apresentaram áreas para a instalação, e terão que cumprir mais 14 itens para terem a fábrica. Monte Castelo e Canoinhas já assumiram esses 14 compromissos, entre eles instalação de água, luz e terraplanagem, com uma ligeira vantagem para Canoinhas, onde o terreno apresentado é da prefeitura.

O anúncio da instalação da indústria leiteira deve ser feita no mês de março.