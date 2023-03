9ª Conferência Municipal de Saúde acontece dia 30 de março

Evento faz parte da etapa Municipal da 9ª Conferência Estadual de Saúde que corresponde à Etapa Estadual da 17ª Conferência Nacional de Saúde (17ª CNS)

Tudo pronto para a realização da “9ª Conferência Municipal de Saúde” no dia 30 de março, no auditório do CEDUP. O evento, com início marcado para às 8 horas, terá como tema: “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”.

A conferência objetiva traçar de forma democrática as diretrizes para as políticas públicas de saúde do município de Mafra e proporcionar um espaço onde os participantes poderão falar, sugerir e planejar ações conjuntas em saúde, junto aos trabalhadores e prestadores de serviços da esfera municipal, com enfoque na garantia dos direitos e na defesa do SUS, da vida e da democracia.

Inscreva-se

As inscrições podem ser feitas até o meio-dia (12 horas) do dia 27 de março, via preenchimento de ficha, exclusivamente neste LINK. O evento é gratuito e aberto ao público (mediante inscrição).

Programação

A 9ª Conferência Municipal de Saúde de Mafra tem em sua programação palestra, debates e eleição de delegados para participação na Conferência Macrorregional de Saúde.