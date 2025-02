A alfabetização ganha força em Mafra no ano letivo de 2025

“Da primeira letra ao horizonte infinito do saber” é o tema da semana pedagógica que acontece em Mafra, cuja abertura oficial foi realizada na terça-feira, dia 4, reunindo no Centro de Eventos Raízes da Tradição, cerca de 400 profissionais que atuam na educação do município e que teve dois momentos importantes distintos: a apresentação do aplicativo “Mafra Lê” – e a palestra de Eduardo Shinyashiki “Como manter o bem estar e o equilíbrio emocional para vencer os desafios da educação”.

A Semana teve seu ápice nos momentos em que o palestrante Eduardo Shinyashiki – renomado neuropsicólogo e mestre em liderança educadora deixou a todos encantados com vasta experiência na área educacional, apresentando uma palestra com abordagem inspiradora, oferecendo reflexões fundamentais para o fortalecimento do compromisso com a educação. As reflexões foram “ilustradas” por exercícios os quais envolveram a plateia e as induziram a participar ativamente.

A Semana Pedagógica é a preparação para os profissionais na volta às aulas, que neste ano será no dia 10 de fevereiro. O prefeito Emerson Maas desejou a todos os profissionais da educação mafrense, um excelente retorno às aulas e um ano letivo abençoado.

Desafio

O vice-prefeito Carlos Nitz falando em nome do Prefeito Emerson Maas, declarou aberta a Semana Pedagógica e desejou um dia proveitoso a todos. Disse que a educação de Mafra evoluiu muito nos últimos 4 anos. “Muita coisa foi feita e muitas outras ainda serão”, afirmou, reafirmando a entrega, novamente neste ano, dos uniformes e materiais escolares aos alunos da rede municipal “o que demonstra o respeito e cuidado para com os alunos – pela qualidade dos materiais – e para com seus pais – proporcionando alívio para seu financeiro, além do respeito pela educação – que também vem pelos investimentos que são feitos”. Desejo que seja um ano de sucesso para os profissionais da educação e também para os alunos. “Que os profissionais aceitem o desafio de fazerem o seu melhor para que as crianças também façam o seu melhor”, finalizou.

A secretária Jamine Henning agradeceu a todos diretores, coordenadores, professores, profissionais da educação infantil, merendeiras, profissionais da limpeza, agentes educacionais, monitores e estagiários que fazem com que a educação de Mafra seja a “que nós queremos, pois todos vocês fazem a educação todos os dias nos seus espaços de trabalho”. Ela destacou que a educação é uma grande família e que os membros dessa família se ajudam mutuamente. Agradeceu o trabalho dedicado nos últimos 4 anos e pediu a todos que continuem com a mesma dedicação e aos que estão iniciando, que façam parte desta família para que a educação de Mafra voe mais alto. Jamine destacou que neste ano o foco será a alfabetização e desejou: “que venha 2025 e que venha recheado de desafios”.

Missão fortalecida

A diretora do SENAC/SC para Mafra e São Bento do Sul, Raqueli Parize Peng destacou que a educação é a base do desenvolvimento de uma sociedade e que na data estava se celebrando esse compromisso com o aprendizado do futuro. Agradeceu às autoridades que ora desempenham um papel fundamental na construção de uma educação forte e de qualidade. Destacou ainda a parceria com a educação de Mafra “que fortalece a missão do SENAC/SC de fornecer a formação e capacitação com excelência”.

O presidente da Câmara Municipal, Vereador José Marcos Witt desejou boa sorte neste ano letivo. “Que Deus abençoe a todos os mestres de ensinam e a todos que trabalham na educação por sua dedicação. Segundo ele, a pasta da educação de Mafra é referência para outros municípios, pela excelência que se aplica há muitos e muitos anos. Deixou abertas as portas do Legislativo para todos: as ideias e opiniões serão muito bem recebidos na Casa Legislativa”.

Programação da Semana Pedagógica

Na EMEB Mário de Oliveira Goeldner, nos dias 05, 06 e 07 – nos períodos matutino e vespertino – continuidade da capacitação “Da primeira letra ao horizonte infinito do saber”, com as temáticas:

– Estratégias e atividades motivadoras e inspiradoras na prática da leitura

– Educação inclusiva no contexto escolar

– Metodologias ativas

– O aluno como sujeito agente do processo de ensino e aprendizagem

– Alfabetização e letramento.