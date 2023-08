“A arte de servir” foi mais uma etapa do Circuito Gastronômico de Mafra

Preparar os empresários do ramo da gastronomia para prestar o melhor atendimento ao cliente. Este foi o foco de mais uma etapa das capacitações do Circuito Gastronômico que vai culminar na realização do “Festival Gastronômico” da cidade, com lançamento em setembro, junto às comemorações do aniversário de Mafra.

Esta etapa “A arte de servir – mise en place” – foi realizada no Espaço Álamos e contou com a participação de empresários, chefs de cozinha e demais profissionais do ramo da culinária.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Bem servir

A capacitação abrangeu a palestra do consultor gastronômico e chef Willian Aimar, que abordou os seguintes assuntos: regras básicas de atendimento, rapport (estabelecimento de conexão com as pessoas), organizando o serviço e técnicas para vender mais. O chef iniciou citando a frase do palestrante e influenciador digital Mario Persona ‘Atendimento ao cliente não é uma técnica a ser implantada, mas uma postura a ser cultivada’. Willian reforçou aos participantes que “o cliente é a pessoa mais importante em qualquer negócio. Ele paga o salário, é quem faz a empresa ter capital para avançar”. Também mostrou como dispor pratos à mesa, como deixá-la funcional e apresentável para valorizar o prato. O chef ainda deixou uma mensagem de incentivo aos participantes, principalmente para o dia do lançamento do evento. “Vocês criaram o prato para o circuito. Vivenciem o dia como participantes do evento, não como servidores. Ele foi feito para vocês serem a estrela. O evento é para vocês”, aconselhou o chef.

A consultora da equipe do Sebrae/SC, Luana da Rosa, acompanhou mais esta etapa, e agradeceu a participação dos empresários que estão motivados para apresentar o melhor no circuito gastronômico.

O secretário de governo, desenvolvimento e econômico, turismo e cidadania, João Lázaro Lélis Ferreira, tem acompanhado cada etapa, desejando sucesso a todos os participantes.

Mafra à Mesa

O Circuito Gastronômico é uma realização do Sebrae-SC em parceria com a Prefeitura Municipal de Mafra, ACIM e CDL sendo uma ação integrante do projeto “Mafra uma Cidade Empreendedora”. De acordo com a diretoria de turismo de Mafra, Gláucia Felício dos Reis, no dia 5 de setembro será o lançamento oficial do Circuito Gastronômico de Mafra, o “Mafra à Mesa”.