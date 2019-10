A última semana foi de conscientização sobre a importância da Saúde Mental

Usuários do CAPS I – Casa Azul de Mafra realizaram diversas ações no município

A última semana foi voltada inteiramente à conscientização da importância de cuidados com a saúde mental em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado em 10 de outubro. A equipe do CAPS I – Casa Azul realizou diversas ações voltadas ao tema, que levaram emoção ao público. De acordo com a equipe, as ações tiveram por objetivo estimular a saúde mental e diminuir o estigma diante das doenças mentais.

O maior destaque se deu com as apresentações musicais feitas por membros e usuários do CAPS em diversos espaços, com o objetivo divulgar esta data tão importante, passando pela Policlínica Municipal, Núcleo Materno Infantil, Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal, CRAS, CREAS, Secretaria de Educação e ESF Vista Alegre. Na oportunidade, também foi realizada a entrega de panfletos com dicas de saúde mental.

Para os usuários, a equipe preparou o II Campeonato de Cacheta e Dominó, com o objetivo de promover a descontração e trabalhar o raciocínio, que também são importantes para a saúde mental.

Orientação à comunidade

A semana comemorativa contou também com a participação do psicólogo Tiago Feller no Programa Rádio Maternidade, na Rádio São José, falando sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, como manter a saúde mental e quando procurar ajuda.

Em parceria com o Curso de Enfermagem da UnC, membros da equipe do CAPS (enfermeira Adriana Moro; psicóloga Jessica Sartori; naturóloga Helen; e a arteterapeuta Camille Assumpção) realizaram a palestra “Como vai a sua saúde mental?” na Universidade do Contestado – UnC, ao embalo das canções apresentadas pelo professor de música Rodrigo e do estagiário enfermagem, Gabriel.

Houve também a participação da equipe em missa na comunidade e sensibilização com equipes da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, com a psicóloga Jéssica. Todas as ações objetivaram a divulgação do trabalho do CAPS, promovendo a inclusão dos usuários na comunidade e proporcionando a reflexão sobre saúde mental.

Conheça mais

O CAPS I – Casa Azul tem como função principal a reabilitação psicossocial. Atende agravos de saúde mental graves e persistentes, pessoas com problemas com álcool e outras drogas, com idade acima de 12 anos, geralmente encaminhados pelos serviços da rede: ESFs, Policlínica, Núcleo Materno Infantil, UPA, entre outros.

Informações na Secretaria Municipal de Saúde 3642-7468, nos ESFs e no Caps I – Casa Azul pelos telefones 3642-5298 e 98402-7456.