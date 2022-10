ABAM Basquetebol Mafra/DME não se classifica para as finais do Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino

Técnico da equipe destaca o esforço da atletas que ficaram na sexta colocação neste campeonato estadual

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As atletas da categoria Sub-15 da ABAM basquetebol Mafra/DME estiveram no último final de semana (24 e 25) em Criciúma, no ginásio da SATC, disputando duas partidas válidas pela segunda fase do Campeonato Estadual de Basquetebol Feminino, promovido pela Federação Catarinense de Basketball.

Jogos

No sábado, 24, a equipe de Mafra enfrentou a ACAMB/Basquete Campos Novos, na disputa que definiria quem se classificaria para a fase final. Mafra começou perdendo por 5 x 0, mas com uma cesta de três pontos da ala Estela iniciou a reação e acabou vencendo o 1º quarto por 13 x 9. No segundo quarto Campos Novos com uma equipe formada por jogadoras “altas, fortes e velozes”, conforme descreveu o técnico de Mafra, Plácido Gaissler Filho, venceu por 22 x 11, terminando o 1º tempo sete pontos à frente no placar, 31 x 24. No 3º quarto Mafra com uma ótima atuação de toda equipe, principalmente da pivô Maria Joana, venceu por 19 x 12, passando um ponto no placar. E no último quarto Campos Novos sabendo que se perdesse, estaria fora do campeonato. Então, segundo Plácido, com uma marcação forte e às vezes pressionando a quadra inteira, venceu por 19 x 12. Placar final 56 x 50 para Campos Novos.

No domingo, 25, a equipe mafrense jogou contra aequipe da casa SR Mampituba/SATC/FME Criciúma, precisando vencer para se classificar para o quadrangular final. Mafra conseguiu segurar a equipe adversária, vencendo o 1º quarto por 6 x 5. De acordo com Plácido, a equipe de Mafra não conseguiu superar a qualidade técnica de Criciúma e perdeu o jogo por 50 x 20. “Fiquei triste por não termos conseguido a classificação, mas feliz pelo esforço das atletas e pela melhora no nível técnico da equipe que nesta categoria acabou ficando na sexta colocação”, declarou e completou “6º lugar no Estado é fruto do empenho de todos e deve ser motivo de orgulho”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Agradecimentos

Ao finalizar mais este campeonato o técnico mafrense agradeceu a todos os que apoiaram a equipe. “Agradeço ao prefeito Emerson Maas, ao diretor de esportes Carlão e sua equipe que se esmeraram para que tudo desse certo como inscrição das atletas, transporte e alimentação”. Plácido lembrou ainda da diretoria da ABAM – Associação Beneficente de Amparo ao Menor e de sua presidente Maria de Lourdes Niezer “pela atenção dada à equipe de basquetebol feminina” e ainda aos pais das atletas pela força e empenho nos treinos e disputas.

Conheça as atletas da ABAM Basquetebol Mafra/DME – Sub-15Â

ATLETA PONTUAÇÃO Ana Carolini dos Anjos Sebode 05 Bianca Gruber 02 Estela Koene 09 Gabriela Huren 02 Giovanna Iunszkovski 27 Letícia dos Santos Pisk – Maria Eduarda de Andrade 11 Maria Joana Pereira 14

Foto/Legenda:

Em pé: Prof. Plácido,Estela, Ana Carolini,Maria Joana, Bianca

Agachadas: Maria Eduarda, Gabriela, Letícia, Giovanna.