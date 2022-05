Abastecimento de água: Mafra terá quatro novos reservatórios

Nesta segunda-feira (2), a presidente da CASAN, Roberta Maas dos Anjos, e o governador Carlos Moisés assinaram a autorização para obras em saneamento e abastecimento em Mafra. São mais de R$ 23 milhões de investimento no sistema de esgotamento sanitário e instalação de novos reservatórios de água.

As obras do Sistema de Esgoto preveem a conclusão da rede coletora, além da implantação de três estações elevatórias, emissários e a construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com vazão de 20 L/s (litros por segundo).

O Sistema de Abastecimento de água também ganhará reforço na área de reservação, com recursos do Programa Planejamento Hídrico. Serão instalados quatro novos reservatórios para aumentar a segurança do abastecimento do município.