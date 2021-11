Abertas as inscrições para a 7ª Corrida Noturna Prof. João Martin Hau Neto

Corrida que acontece no dia 04 de dezembro e tem um percurso de 6km para adultos e de 400m, 700m e 1000m para categoria infantil

A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, realiza no dia 04 de dezembro a “7ª Corrida Noturna Prof João Martin Hau Neto” que tem como objetivo reunir os corredores de Mafra, Rio Negro e região na primeira prova de corrida presencial no município após o ápice da pandemia. Como incentivo à prática deste esporte, principalmente por crianças, todos os participantes receberão medalhas de participação. Apenas os três primeiros colocados de cada categoria adulta receberão premiação (troféu).

Percurso

A corrida acontecerá em um percurso único de 6km para adultos, que sairá no bairro Vista Alegre sentido São Lourenço – Rua Capitão João Braz até a Rua Benemérito Oscar Scholze – e retornará ao mesmo local de largada, com arena de prova montada com hidratação, frutas, local para fotos, premiações e homenagens.

Além da corrida para adultos, haverá também corrida infantil, com distâncias de 400, 700 e 1000 metros (1km). Horário previsto da largada para todas as categorias é às 19h30, com sistema de escalonamento.

Inscrições

As inscrições já podem ser feitas e vão até o dia 03 de dezembro, por meio da doação de 2kg de alimento não perecível e 1 litro de leite. A quantidade de vagas é limitada, com o máximo de 300 inscrições.

O formulário de inscrição bem como o regulamento podem ser acessados no site da Prefeitura de Mafra, link ESPORTE ou o interessado pode se dirigir ao Departamento Municipal de Esportes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca S/N, anexo à Associação dos Amigos da Cultura, em frente ao Colégio Barão de Antonina de Mafra. De acordo com o regulamento, o interessado deve levar documento com foto e carteirinha de vacinação com a obrigação de pelo menos uma das doses da vacina contra Covid-19. Para aqueles que fizerem a inscrição pelo formulário, além de apresentar a carteirinha de vacinação, levar os 2kg de alimentos e 1 litro de leite na retirada do kit.

O horário de atendimento é entre 8 e 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Para crianças apenas dois quilos de alimento não perecível. Crianças e adolescentes (menores de 15 anos, a inscrição deve ser feita pelo adulto responsável, apresentando documentação comprobatória de parentesco dele e da criança/adolescente. Serão apenas 15 vagas para cada categoria e mais 15 abaixo de 7 anos. A arrecadação de alimentos e leite será destinada entidades assistenciais de Mafra.

Categorias

De acordo com o regulamento, os atletas podem participar do evento inscrevendo-se em uma única categoria, assim descritas:

– Percurso – Masculino e Feminino – 6km: 16/20 – 21/30 – 31/40 – 41/50 – 51/60 – mais de 60anos. Para efeito das faixas etárias valerá a idade em 31/12/2019.

– Percurso Infantil – 400 metros 7 a 9 anos; 700 metros 10 a 12 anos; 1 km de 13 a 15 anos.

Retirada do kit

Após a inscrição, o atleta deverá retirar seu kit no dia 03 de dezembro (sexta-feira que antecede a corrida), no Departamento de Esportes, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 19 horas. Para a retirada do kit ou para terceiros deverá ser apresentado um documento com foto original ou autenticado com o comprovante da inscrição.

Informações

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail (esportemafra@gmail.com), whatsapp (47) 99670-1018 e telefone (47) 3642-0488.

O regulamento pode ser encontrado no site da Prefeitura de Mafra – link ESPORTE da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.