Abertas as inscrições para os concursos do Festival da Primavera de Mafra

A Primavera está chegando e para festejar essa estação tão esperada a Prefeitura de Mafra lança, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, o Festival da Primavera.

As inscrições para todos os concursos ou participações começaram ontem, dia 21. São os seguintes os concursos ofertados:

– “TikTok no Jardim”. O objetivo é celebrar – por meio dos vídeos na plataforma TikTok – a estação das flores e o carinho dedicado aos jardins de nosso município.

As inscrições acontecerão no período de 21 de setembro a 7 de outubro. Os interessados deverão postar na plataforma TikTok, um vídeo de no máximo 60” que mostre toda sua dedicação e capricho com seu jardim, marcando a hashtag #TikTokNoJardim e @prefeiturademafra. O vídeo deverá mostrar o jardim da própria casa do autor, não podendo ser feito em espaços públicos. Marque #TikTokNoJardim e @prefeiturademafra no TikTok.

– “Sombrinha Decorada”. O objetivo é receber a estação das flores com um espaço tão lindo quanto sua essência – por meio da mistura de cores e criatividade, a sombrinha mais decorada receberá prêmios. Para realizar a sua inscrição, basta preparar sua sombrinha entre os dias 21 de setembro a 24 de setembro e entregá-la, com devida identificação na Secretaria de Educação até as 16 horas do dia 24 de setembro. A sombrinha fará a composição de uma galeria na Praça Miguel Bielecki para colorir o Festival da Primavera da cidade.

-“Vitrines na Primavera” – Concurso de decoração comercial “Vitrines na Primavera”. Para participar a empresa deve enviar uma foto de sua vitrine decorada e tenha seu estabelecimento divulgado! Inscrições de 21a 29 de setembro. A premiação será feita no dia 01/10/2021, às 14 horas, na Secretaria de Educação. Inscrições https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSforx72SidhPPfJSNadlissDqd9iXPUi9PP3HIWLNjIjPcnYw/viewform?usp=sf_link VITRINES NA PRIMAVERA

-“Feira de Cucas da Primavera” – Objetivo é valorizar os sabores da cidade. Panificadoras e áreas afins de Mafra, podem cadastrar seu estabelecimento para participar da feira, que acontece dia 25 de setembro de 2021, das 9 às 12 horas na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. Inscrições https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5gHObpd3SXqMtdzS2qXpMESDzzID_uv9tNHXHscQHmhcXWg/viewform?usp=sf_link FESTIVAL DE CUCAS

– “Feira das Flores” – Feira exclusiva para venda de plantas, flores naturais e acessórios de jardinagem. Os estabelecimento estão convidados a participar da Feira das Flores no dia 26 de setembro de 2021, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, a partir das 9 horas. Inscrições https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrSTL6xNuv9URxvCoUVX0DMEa2-9o50IKNIyKD1eDnx1zwhg/viewform?usp=sf_link FEIRA DAS FLORES

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/ Departamento de Cultura, pelo telefone (47) 3642-3592 – whatsapp – ou pelo e-mail cultura@mafra.sc.gov.br