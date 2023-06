Abertas em Mafra as inscrições para a XIV Conferência Municipal de Assistência Social

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Mafra está com inscrições abertas para a XIV Conferência Municipal de Assistência Social que acontecerá no próximo dia 5 de julho, às 8 horas, no Centro de Convivência do Idoso – CCI, localizado na Rua Tupinambás, 80, Vista Alegre.

A conferência tem como tema “Reconstrução do SUAS, o SUAS que Temos e o SUAS que Queremos”. Visa a construção de propostas de ações e políticas públicas de garantia dos direitos socioassistenciais, contemplando as especificidades regionais do país, a qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social, com diretrizes democráticas e participativas, articulação entre os segmentos, a universalização do acesso e a integração das ofertas dos serviços e direitos no SUAS, bem com a importância dos benefícios socioassistenciais e o direito a garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

Inscrições

A inscrição pode ser realizada através do Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd0gn6AzvwujwNoVP1qNQZqZ9EnHtw01D5YDJUKedN30CL9A/viewform?usp=sf_link