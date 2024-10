Abertas em Mafra as inscrições para cargo de direção de escola da rede pública municipal

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra lançou por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, o edital de abertura do processo de seleção para o exercício das funções gratificadas de diretor (a) e diretor (a) adjunto de escola, para os anos letivos de 2025 e 2026, das unidades de ensino da rede pública municipal. O processo de seleção envolverá a participação ativa da comunidade escolar, incluindo alunos, pais, professores e funcionários”

Conforme o Edital Nº 02/2024, as inscrições dos interessados poderão ser feitas a partir das 8 horas do dia 23 de outubro às 14 horas do dia 29 de outubro de 2024, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Av. José Severiano Maia, 441.

Quem pode participar

São requisitos para concorrer aos cargos de diretores e diretores adjuntos das unidades escolares:

a) Participar do curso de capacitação para gestão, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura nas datas de 16 a 22 de outubro de 2024;

b) Apresentar Plano de Gestão – Planejamento Estratégico para 2 (dois) anos de gestão; dentre outros. A íntegra do edital pode ser acessada AQUI