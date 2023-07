Abertas inscrições para a escolha da rainha e princesas dos 106 anos de Mafra

A Prefeitura municipal publicou por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, o regulamento do concurso que vai escolher a realeza dos 106 anos de Mafra, no qual serão eleitas a rainha e as duas princesas da festa. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 9 de agosto, pelo link https://bit.ly/InscricaoRainha

Para concorrer, as candidatas devem cumprir alguns requisitos básicos, como ser residente e domiciliada em Mafra, ter idade mínima de 18 anos (completados até o dia 11 de agosto de 2023) e idade máxima de 26 anos, ser solteira e ter disponibilidade de horários para atividades preparatórias e de divulgação do concurso no período que antecede, tais como ensaios e reuniões, etc.

As candidatas serão avaliadas nos quesitos, beleza, simpatia, postura, desenvoltura na passarela, habilidade de comunicação e torcida organizada. A escolha da realeza dos 106 anos de Mafra acontecerá no dia 11 de agosto de 2023, no London Club, com início às 20 horas.

Documentos necessários

Para inscrição as candidatas interessadas deverão apresentar os seguintes documentos:

b) Fotocópia de RG e CPF;

c) Fotocópia do comprovante de residência ou outro documento que comprove residência no Município;

d) Termo de Compromisso assinado (que pode ser retirada no site www.mafra.sc.gov.br ou no ato da inscrição);

e) Apresentar 1 (uma) foto de perfil e 1 (uma) foto de corpo inteiro que ficará no arquivo do Concurso.

A íntegra do regulamento está disponível no site da Prefeitura de Mafra, www.mafra.sc.gov.br, acessando AQUI

Mais informações pelo telefone (47) 3642-0488 (WhatsApp)