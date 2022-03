Abertas inscrições para a fase municipal dos Jogos Abertos da 3ª Idade de Mafra

Podem participar idosos a partir dos 60 anos

Estão abertas as inscrições para a fase municipal dos Jogos Abertos da 3ª idade – JASTI. Elas podem ser feitas no Departamento Municipal de Esportes e no Centro de Convivência do Idoso – CCI, até as 12 horas da próxima segunda-feira, dia 28 de março. As inscrições são gratuitas e podem participar idosos a partir dos 60 anos.

Na fase municipal serão disputadas as modalidades de Dominó (Masc/Fem); Truco (Masc/Fem), Canastra (Masc/Fem); Dança 60 a 69 anos e Dança acima de 70. Os campeões de cada modalidade irão representar Mafra na Fase Regional, com sede a ser definida. Os jogos iniciam no dia 29 de março e acontecerão no CCI. A abertura do evento será às 13h30.

Cronograma esportivo

Os Jogos Abertos da 3ª idade – JASTI, fazem parte do cronograma esportivo do Departamento Municipal de Esportes – DME, com apoio da Secretaria de Assistência Social através do Centro de Convivência do Idoso.

Mais Informações diretamente no Centro de Convivência do Idoso – CCI que fica localizado na Rua Tupinambás, nº 80 ou no DME, que fica na Rua Marechal Deodoro, s/n. Ou ainda pelos telefones (47) 3642-9104 e 3642-0488.