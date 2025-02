Abertas inscrições para as unidades escolares aderirem ao PDCE 2025

O Programa Defesa Civil na Escola (PDCE) entra na sua segunda etapa de inscrições para as unidades escolares públicas e particulares, que ofereçam o 6º ou o 7º ano do Ensino Fundamental. O prazo é até esta sexta-feira, 28 de fevereiro. A manifestação de interesse pode ser oficializada por meio de inscrição da unidade escolar, conforme Tutorial de Adesão – https://abrir.link/iooFf

Sobre o programa

O programa visa a incorporação e curricularização da temática Proteção e Defesa Civil nas escolas. Visa capacitar professores e estudantes para atuarem de forma compartilhada e eficaz na gestão de risco e de desastres. É promovido pela Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. O PDCE faz interface com a temática da VI Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente (VI CNIJMA) – Com Educação e Justiça Climática, que acontecerá no ano que vem.