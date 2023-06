Abertas inscrições para o cicloturismo de inverno em Mafra

Prepare a magrela, a bike, ou como gosta de chamar sua bicicleta, aqueça os pedais, e venha conhecer as paisagens do interior do município. Vem aí mais um cicloturismo, que faz parte do II Festival de Inverno de Mafra.

O cicloturismo será no dia 9 de julho, às 7h30min, com saída da Praça Ferroviário Miguel Bieleki, para um passeio de 38 km de percurso, passando pela BR 280, até a igreja da Vila Ruthes e retorno. No caminho o ciclista poderá fazer uma parada para descanso e desfrutar de um café com kuque, por adesão, no Recanto Ruthes. Ao final terá almoço, também por adesão, na Praça Bielecki.

As inscrições para o Cicloturismo podem ser feitas on line pelo link: https://bit.ly/CicloturismoInvernoMfa. O almoço custa R$ 30,00 e o café com kuque, no Recanto Ruthes custa R$ 15,00 (entrar em contato com Diuliana (47) 997893932. A camiseta do evento custa R$ 20,00. Informações sobre reservas no site da Prefeitura, no espaço II Festival de Inverno.

II Festival de Inverno

O II Festival de Inverno de Mafra acontecerá nos dias 7,8 e 9 de julho, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki. Contará com diversas atrações como Noite Gospel e show nacional com Eli Soares, espaço gastronômico, espaço outlet, feira de artesanato, cicloturismo, turismo rural (stand com animais da fazendinha), encontro de motos e carros antigos, shows com bandas locais e regionais, além de muito pop rock e sertanejo. A Entrada é gratuita. A realização da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura.