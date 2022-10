Abertas oficialmente as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul em Mafra

Foco das campanha é a prevenção e o diagnóstico precoce, por meio do trabalho da Secretaria de Saúde do município

Em meio a profissionais de saúde, autoridades locais e convidados, foram abertas oficialmente em Mafra as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, na manhã desta quarta-feira, 05 de outubro, na Amplanorte. O secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha de Oliveira, deu às boas-vindas a todos, destacando o momento simbólico enfatizado pelas cores rosa e azul. “Como gestor da área da saúde, somos responsáveis pela manutenção dessa área, desde a Atenção Básica até a realização de biópsias que são procedimentos de média complexidade e de dever do Estado. Porém, assumimos esse compromisso no município, pois é muito importante que as biópsias sejam realizadas aqui, para completar os exames”, disse. Plínio enfatizou ainda o investimento de mais de R$ 500 mil em média complexidade e o oferecimento de 150 consultas com urologista e mais 500 exames de imagem. “Aumentamos o número de exames e consultas. Estamos engajados em fazer uma saúde cada vez melhor para Mafra que terá em breve o SUS Pleno”.

Prevenção X Preconceito

Enfatizando a prevenção, a vereadora Direcele Dittrich, representando o presidente da Câmara Municipal, Vanderlei Peters, destacou a importância do diagnóstico precoce, das campanhas de conscientização e das políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.

Já a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira, na ocasião representando o prefeito Emerson Maas, enfatizou a relevância das campanhas que visam a conscientização e prevenção dos cânceres. Celina falou primeiro sobre o câncer de mama: “essa campanha vem se desenvolvendo no mundo com foco na saúde da mulher. É uma faceta do movimento pelo empoderamento feminino, que tem entre os seus princípios, enumerados pela ONU, a saúde da mulher. Empoderamento significa também o direito da mulher ao auto-cuidado”. Quanto ao Novembro Azul, a vice-prefeita lembrou que depois do câncer de pele, o de próstata é o que mais causa óbitos entre os homens. “O exame do toque é, ainda, motivo de piada no Brasil. E a piada é um meio de propagar o preconceito. Portanto, a informação e a conscientização devem prevalecer”. Ela destacou o trabalho da secretaria e enalteceu o direito da mulher e do homem à saúde, declarando oficialmente abertas as campanhas.

Palestra: O que você precisa saber sobre o câncer de mama e o de próstata

A médica Daniela Ávila Nesello, que atua no Núcleo de Oncologia Catarinense em Mafra e na Oncoclínicas e UNACON de São Bento do Sul, fez uma explanação sobre os dois tipos de cânceres, suas incidências, sinais e sintomas, riscos, importância dos exames preventivos, diagnósticos e tratamentos.

Quanto ao câncer de mama, pode-se destacar a importância da mamografia. “É um exame capaz de identificar um tumor não palpável (menor que 1cm) e o único exame que diminui a mortalidade por câncer de mama”.

Para o câncer de próstata, destacou-se a detecção precoce e o diagnóstico. A detecção pode ser feita pela dosagem do PSA (Antígeno Prostático Específico) e o diagnóstico através de biópsia prostática por via trans-retal ou transperineal e guiada por ultrassonografia e/ou ressonância magnética (a indicação de biópsia depende do toque retal e valores de PSA). A médica agradeceu o convite da Secretaria Municipal de Saúde e se pôs à disposição para o esclarecimento de dúvidas.

Encerrando o evento, mais uma vez a Secretaria agradeceu a presença de seus servidores e demais convidados, além de um agradecimento especial à Unimage, ao Giro – Grupo de Integração Riomafrense de Oncologia – e à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mafra e Rio Negro.