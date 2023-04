Abertura da fase municipal do JESC reuniu 17 escolas na manhã de segunda-feira

Compartilhar no Facebook

O Ginásio Wilson Buch ficou repleto de estudantes na manhã de segunda-feira, 03 de abril, durante a abertura da fase municipal dos Jogos Escolares – Mafra SC – JESC 2023, nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, masculino e feminino.

Ao todo, 17 escolas, entre municipais (6), estaduais (9) e particulares (2) desfilaram com suas delegações que começam a disputar atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, wrestling-luta olímpica, natação, taekwondo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia, xadrez e futebol de campo.

Momentos solenes

Para fazer o juramento do atleta, convidaram o aluno Davi Sfair Arten, atleta de badminton, medalhista em diversas categorias e integrante da seleção catarinense e seleção brasileira no ano de 2021.

Também foi feita homenagem ao diretor geral da Escola de Educação Básica Barão de Antonina, mestre e professor, Sérgio Antonio de Souza, por suas contribuições ao esporte mafrense. Na ocasião, ele foi representado pelo professor de educação física Ricardo Ciola, que recebeu um certificado de honra ao mérito das mãos do prefeito Emerson Maas.

Esporte e educação

Para prestigiar a abertura, membros do poder legislativo e executivo estiveram presentes como o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Sergio Luiz Severino e os vereadores Jonas Schultz e Rafael Augusto Cavalheiro. Do executivo, o prefeito Emerson Maas, a vice-prefeita Celina Dittrich Vieira e a secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Henning. O evento também foi prestigiado pelo coordenador esportivo da Fesporte, Thiago Costa.

Para Jamine, o JESC é um momento de socialização e de aprendizagem. “O que vale é a nossa união. No final, com certeza, todos vão ser vencedores”, disse, desejando boa sorte a todos os atletas.

O prefeito Emeson Mass destacou que era uma grande alegria este retorno “com toda força” do esporte mafrense. “Esporte é saúde, educação e disciplina. É respeitar o adversário. O importante nas competições é confraternizar”, enfatizou, já declarando oficialmente abertos os jogos escolares.

Locais dos jogos

As disputas acontecem em diversos locais como o Ginásio Wilson Buch, EEB Barão de Antonina, CEMMA, EMEB Professor Mário De Oliveira Goeldner e EEB Santo Antônio. As escolas vencedoras vão para a etapa microrregional e regional, com datas e locais a serem definidos.

Escolas participantesÂ