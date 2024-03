Abertura da fase municipal do Jogos Escolares de Santa Catarina em Mafra

A solenidade de abertura da fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina – JESC 2024 acontecerá na próxima quarta-feira, dia 20 de março, no Ginásio de Esportes Wilson Buch, com início previsto para as 19 horas.

A cerimônia constará do tradicional desfile das delegações participantes, seguido do acendimento da pira olímpica e  do juramento do atleta. Neste ano serão aproximadamente 20 escolas municipais, estaduais e particulares participando das competições.

As competições de atletismo acontecerão nos dias 21 e 22 de março, na pista da Universidade do Contestado.

Informações pelo e-mail ( esportemafra@gmail.com )  ou  whatsapp (47)  99928-8290, com Jean.