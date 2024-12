Abertura do Natal do Circo Social acontece nesta terça-feira (17) em Mafra

Está programada para esta terça-feira, dia 17 de dezembro, às 19h30, a abertura oficial do Natal do Circo Social, que acontece em sua sede na Rua São João, 178, Centro I Baixada, Mafra, a 100 metros da Delegacia Regional.

O evento trará inúmeras atrações para as crianças e toda família, prometendo muitas novidades e surpresas para quem for visitar.

Além da decoração externa com luzes e cenários, no local também há a casa do Papai Noel, presépio, garagem da alegria, campanha de adoção de cartinhas e muito mais.

A decoração ficará disponível para visitação até o dia 23/12, com horário de visita diariamente das 19h30 às 22h. O público pode visitar a casa gratuitamente e se encantar com toda a decoração preparada por muito carinho pelos voluntários do Circo Social.

ADOTE UMA CARTINHA

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As cartinhas das crianças de Rio Negro e Mafra já estão disponíveis no Circo Social e podem ser adotadas por quem deseja atender aos singelos pedidos.

Para ajudar basta ir até o Circo Social e escolher a cartinha que deseja adotar. É possível adotar mais de uma cartinha se desejar. Não há limites para a bondade!

É possível ver antecipadamente as cartinhas no Facebook do projeto no link www.facebook.com/projetocircosocial

Para a retirada das cartinhas para adoção o horário de atendimento do Circo Social é das 13h às 22h. A entrega dos presentes deve ser feita presencialmente na sede do Circo Social, ou podem ser entregues diretamente para a criança atendida com os dados repassados através do projeto.

Os pedidos das crianças são dos mais variados, como bolas, bonecas, calçados, brinquedos em geral, cestas de natal e até materiais escolares.

Além de estimular as crianças a escreverem cartas, a campanha Natal do Circo Social, através das cartinhas, propaga também os valores natalinos, como amor, solidariedade e esperança.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Circo Social também está recebendo doações diversas de brinquedos, caixas de bombons e panetones que serão direcionados às cartinhas e também doados em comunidades onde o projeto atua.

O Circo Social mais uma vez conta com a participação voluntária dos riomafrenses nessa grande corrente do bem para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

NATAL DO CIRCO SOCIAL