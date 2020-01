Abrigo de cães Amigo Fiel fará tarde da amizade no dia 26

Compartilhar no Facebook

No próximo dia 26 (domingo), a partir das 14h, o Abrigo de Cães Amigo Fiel de Mafra realizará uma tarde da amizade no Clube Rionegrense, localizado no Centro de Rio Negro, para arrecadar fundos para a manutenção da entidade. Atualmente o abrigo cuida de 130 cachorros que foram resgatados pelas mais diversas situações.

Rodadas normais a R$ 0,50 o cartão; rodadas especiais a R$ 2,00 o cartão ou três por R$ 5,00; rodadas extras a R$ 3,00 o cartão ou quatro por R$ 10,00. Ainda haverá sorteio de uma cesta de delícias, entre outros prêmios. Terá vendas de salgados, doces e bebidas no local. Ajude esta causa e passe uma tarde agradável com a família.