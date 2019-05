Abrigo de cães Amigo Fiel promove tarde da amizade

Compartilhar no Facebook

Neste domingo, dia 19, o Abrigo de Cachorros Amigo Fiel irá promover uma tarde da amizade para arrecadar fundos para manutenção da entidade e para compra de ração para os 135 animais que o abrigo cuida.

O evento vai ser no Lar dos Velhinhos com inicio às 14h. Rodadas normais a R$ 0,50 o cartão; rodadas especiais a R$ 2,00 o cartão ou três por R$ 5,00; rodadas extras a R$ 1,00. Ainda haverá rifa do cartão a R$ 1,00 e uma rifa de uma cesta de delícias, além de sorteio de brindes e serviço de cozinha.