Ação conjunta orientou caminhoneiros na BR 116 em Mafra

Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço Social do Transporte (SEST/SENAT) e concessionária Arteris orientou dezenas de caminhoneiros na manhã de hoje (quarta), na BR 116 em Mafra.

O objetivo da campanha é alertar os profissionais do transporte de carga sobre redução de acidentes, planejamento de rotas para evitar roubos de carga e uso do cinto de segurança. Durante a ação, foram oferecidos ainda um circuito de saúde, com atendimentos nas especialidades de odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição, além de orientações de autoproteção e prevenção a doenças, em especial a Covid-19.

Em SC, a ação também acontece nas Unidades Operacionais da PRF em Palhoça e Araranguá, ambas na BR 101.