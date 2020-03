Ação conjunta PRF e Sest/Senat ajuda caminhoneiros a combater a pandemia em Mafra

Policiais rodoviários federais e funcionários do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) realizaram ontem (sexta-feira 27), em diversas regiões do estado, uma ação de combate à pandemia do coronavírus voltada aos caminhoneiros.

A atividade aconteceu nas cidades de Mafra, Rio Negrinho, Lages e Biguaçu. Enquanto policiais rodoviários federais abordaram os motoristas e realizaram a fiscalização de trânsito, os profissionais do SEST/SENAT repassaram a eles dicas básicas de higiene, ensinando como lavar as mãos corretamente e como auxiliar no combate ao Covid-19. Além disso, alimentos e kits de higiene estão sendo distribuídos, já que, ao longo das estradas, os caminhoneiros têm encontrado restaurantes fechados.