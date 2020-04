Ação de combate à dengue foi intensificada em bairros de Mafra

1 de 6

Com a intenção de intensificar ações relacionadas à epidemiologia no município, a Secretaria de Saúde de Mafra, por meio da Vigilância Epidemiológica e a Atenção Primária de Mafra realizaram na sexta-feira (03), visita às casas que ficam dentro da área delimitada na qual foi encontrado foco do Aedes Aegypti e na segunda-feira, 06, no bairro Nossa Senhora Aparecida nas proximidades da igreja e da BR-116 – área de atuação da ESF Central.

De acordo com a Secretária de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, a ida às residências visou orientar as pessoas, a fim de acabarem com os criadouros do mosquito. “Essa é uma medida protetiva. Não temos casos de dengue, mas precisamos acabar com as larvas para que não tenhamos outra epidemia no município. Dependemos do apoio da comunidade para que siga as orientações para eliminação do foco”, explicou.

As agentes de endemias e agentes comunitárias de saúde visitaram as casas para fazer inspeção e orientar os moradores. Vale destacar que as que a equipe seguiu protocolo para prevenir o contato em residências que habitavam idosos e pessoas sintomáticas de gripe, como medida de prevenção à Covid-19.

ÁREA

Detectado por meio de armadilhas, este segundo foco de larvas do mosquito no Jardim América abrangeu uma área próxima ao viaduto da BR-116. Portanto, compreendeu ainda o bairro Nossa Senhora Aparecida. “Temos de levar em consideração que a proximidade da rodovia contribui para a disseminação da doença, devido ao fluxo de veículos de diferentes partes do país, que podem transportar o mosquito para a nossa cidade”, lembrou a secretária.

PREVENÇÃO À DENGUE

Em Mafra foram encontros seis focos de larva do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue: sendo dois no Jardim América, Vila Formosa, Faxinal, Vila Nova e Restinga. A Secretaria de Saúde lembra que Mafra contém focos positivos para a larva do mosquito, contudo não é considerado ainda município infestado. E para que continue assim, a população deve seguir as seguintes orientações:

– Evitar usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda;

– Guardar garrafas com o gargalo virado para baixo;

– Manter lixeiras tampadas;

– Deixar os tanques utilizados para armazenar água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

– Plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água. Trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

– Manter ralos fechados e desentupidos;

– Lavar com escova os potes de comida e de água dos animais, no mínimo uma vez por semana; Retire a água acumulada em lajes;

– Limpar as calhas, evitado que galhos ou outros objetos não permitam o escoamento adequado da água;

– Dar descarga, no mínimo uma vez por semana, em vasos sanitários pouco usados e mantenha a tampa sempre fechada;

– Evitar acumular entulho, pois podem se tornar criadouros do mosquito.