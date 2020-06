ACI de Mafra contesta dados apresentados pelo informativo mensal de emprego

Informações do CAGED apontam queda no número de emprego formal em SC

Conforme dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Santa Catarina apresentou queda de mais de 73 mil empregos formais apenas em abril deste ano. O número é resultado das admissões e demissões durante o período, ao todo, 106.278 postos de trabalho foram fechados e outros 33.167 concedidos.

Embasada nas informações divulgadas e analisadas pelo Informativo Mensal de Emprego – publicação mensal do Setor de Informação e Análise do Mercado de Trabalho – a ACI de Mafra destaca alguns dados e reforça as observações apresentadas.

Dentre elas, aponta-se a queda de 3,45% no total de empregos formalizados em SC, apenas em abril. O dado coloca o Estado com o pior desempenho relativo dentre as Unidades da Federação. Ao mesmo tempo, vale destacar que SC apresenta a maior taxa de formalização de empregos, comparado aos demais Estados.

Ao comparar com o mesmo período, em 2019 SC teve o saldo positivo de 6.415 empregos formais. Conforme destacado pelo Informativo Mensal de Emprego, a queda atual no número de empregos formais é consequência da crise econômica e sanitária relacionada ao Covid-19.

Em Mafra, ainda durante o mês de abril, houve 515 desligamentos e 168 admissões. No acumulado do ano – de janeiro à abril – o saldo permanece positivo, com 1.930 admissões e 1.925 desligamentos.

RESULTADOS POR SETORES DA ECONOMIA

Todos setores econômicos tiveram resultados negativos durante o mês de abril. Em primeiro lugar, destaca-se a Indústria com o saldo negativo de 30.809 postos de trabalho. Seguido pelos serviços (-23.200), comércio (-14.731), construção (-2.794) e agropecuária (-1.577).

Em comparação com 2019, o setor de serviços havia criado cerca 3.400 postos; a indústria pouco mais de 2 mil; a construção 1.638; e o comércio, 781 postos.