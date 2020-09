ACI de Mafra destaca a importância do Observatório Social para Mafra

A ACI de Mafra realizou na última quarta-feira (16), de forma presencial e online, a reunião mensal da diretoria. Na oportunidade, o presidente do Observatório Social de Mafra, Marcelo Sallai apresentou o trabalho desenvolvido pela organização não governamental.

O Observatório Social tem como função atuar em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos. Além disso, o intuito da Organização é promover e oportunizar a participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública, incentivando o exercício da cidadania, para a proteção do patrimônio do município de Mafra.

Durante a reunião realizada, o presidente do OS, Marcelo Sallai destacou algumas das atividades realizadas, dentre elas está o monitoramento das gratificações concedidas aos funcionários efetivos na Câmara de Vereadores de Mafra. Além disso, a organização também atuou diretamente no monitoramento do caso COSIP, bem como do Plano Diretor de Mafra.

Entre outras atividades desenvolvidas pelo Observatório Social está o monitoramento do asfalto no bairro São Lourenço, a fim de garantir a qualidade e responsabilidade técnica da obra.

A ACI de Mafra reitera a importância do Observatório Social e das atividades realizadas, com a transparência e justiça social a qual se propõe a executar.