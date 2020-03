ACI de Mafra e FACISC destacam estratégias em momento de paralisação

Com o intuito de diminuir os impactos do novo Covid-19 em Santa Catarina, o Governo decretou medidas de isolamento social, que incluem a suspensão temporária de algumas atividades econômicas. Tal medida impacta diretamente na economia e dia-a-dia dos associados da ACI de Mafra.

“Mais do que nunca, agora é o momento de unirmos forças para enfrentar a situação que afeta nossas empresas. A ACI de Mafra está alinhada com a FACISC (Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina), que busca junto ao Governo, diversas ações para minimizar as perdas sofridas neste período de paralisação das atividades”, ressalta o presidente da ACI de Mafra, Carlos Alberto Nitz.

Atualmente, os setores de serviços e turismo – que incluem eventos, hospedagem, alimentação, bares e comércio em geral – representam 67% do PIB em SC. No Brasil, este dado chega em 74%. Com grande representatividade, é necessário pensar em estratégias durante o período de paralisação.

Dessa forma, a ACI de Mafra, pensando em seus associados, desenvolveu um espaço para gerar conhecimento e tirar dúvidas. O “enfrentamento Covid-19”, está disponível para acesso no site da entidade e disponibiliza informações atualizadas sobre o funcionamento bancário, decretos municipais e estaduais, além de dados sobre as linhas de crédito disponibilizadas pelos bancos.

Além disso, com o contato direto através das redes sociais, a ACI de Mafra sanou dúvidas e contribuiu diretamente para o desenvolvimento da economia local durante o período de isolamento. Como exemplo podemos citar a iniciativa em conjunto com a ACIRN e CDL, em disponibilizar uma lista com as empresas que realizam vendas online e delivery.

A ACI de Mafra destaca a importância da união entre empresas e de pensarmos em estratégias para o desenvolvimento durante este período. “Continue contando com o apoio da nossa entidade, que continuamos contando com o apoio de cada empresário que compõe nossa associação. Principalmente nos momentos mais difíceis é que devemos permanecer unidos”, enfatiza o presidente da ACI de Mafra, Carlos Alberto Nitz.

MEDIDAS E ESTRATÉGIAS SUGERIDAS PELA FACISC

Desde o início, a FACISC manteve a atualização de informações e conteúdos destinados ao empresários, bem como o contato com órgãos responsáveis para que as atividades econômicas retornassem.

Ofícios foram elaborados e encaminhados em conjunto com outras entidades, como a FCDL/SC e a Fecomércio SC, com o intuito de destacar alguns pontos a serem analisados para a retomada das atividades do comércio. Entre as sugestões estavam: a liberação de algumas atividades, como auto mecânicas, varejo de autopeças, lavanderias, varejo de materiais de construção e atividades imobiliárias. Além disso, destacou-se a necessidade de reavaliar diariamente a possibilidade de abertura de outros setores, de maneira gradativa, para que assim ocorresse uma retomada mais acelerada das atividades.

A FACISC também assinou em nome de todas as ACIs, e em conjunto com outras entidades, um ofício ao Governador Carlos Moisés, solicitando o planejamento da retomada da atividade econômica, formando um comitê que inclua lideranças empresariais, com objetivo de que a reabertura gradativa ocorresse a partir de 30 de março.

A entidade entende que tais medidas auxiliam na retomada das atividades, manutenção das empresas, dos empregos e arrecadação estadual. Bem como, o atendimento às necessidades da população, garantindo a segurança necessária para conter o contágio do Covid-19 no território catarinense.

Desta forma, como estratégias para minimizar o impacto, a ACI de Mafra, em conjunto com a FACISC, aponta a necessidade de estar atento às informações, bem como às medidas anunciadas e as, de fato, efetivadas no estado.

Conforme indicações apontadas pelo economista da FACISC, Leonardo Alonso Rodrigues, é importante pensar também em uma gestão de crise, nos contratos, clientes, fornecedores e setor financeiro da sua empresa. Além de estar antenado às oportunidades de reinvenção.