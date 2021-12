ACI de Mafra reivindica melhorias urgentes na BR-280 no Planalto Norte

Na última sexta-feira (26) a presidente da ACI de Mafra, Valquiria T. Rubbo, juntamente com o Vice Presidente Regional da Facisc, Antonio Tiburske e a executiva da ACIM Juciliana Zeczkowski estiveram presentes na Reunião do Fórum Parlamentar, realizada na sede da Facisc em Florianópolis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Federação das Associações Empresariais de SC (Facisc) selecionou uma série de pleitos de todas as regiões de Santa Catarina e entregou aos deputados federais e senadores.

A federação divide o estado em 12 regionais e cada uma delas conta com um vice-presidente que representa as associações empresariais da sua região. Cada vice-presidente regional selecionou com as suas ACIs as necessidades prioritárias para elencar aos parlamentares. Confira no site www.vozunica.com.br as reivindicações entregues.

Na oportunidade, o vice presidente do Planalto Norte, Antonio Tiburske, apresentou aos parlamentares 5 pleitos prioritários da região, sendo:

1 – Realizar projeto e execução para eliminação dos pontos críticos de terceiras faixas na BR 280 trecho entre São Bento do Sul e Porto União.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

2 – Revitalizar as rodovias: SC 110 e da ponte entre Campo Alegre e Tijucas do Sul – SC 112 no trecho entre Rio Negrinho e Itaiópolis – SC 120 – SC 340 – SC 350 – SC 418 no trecho entre São Bento do Sul e Pirabeiraba – SC 419 no trecho entre a BR 116 e o entroncamento com a SC 477 – SC 477 no trecho entre o entroncamento da BR 116 e Canoinhas.

3 – Replanejar a gestão pública para melhoria dos recursos, redução de estruturas, desburocratização e eficiência pública.

4 – Agilizar a construção da Penitenciária Industrial na cidade de São Bento do Sul e garantir uma estrutura sustentável e dentro das normas de segurança e de direitos humanos.

5 – Construir plano vocacional dos estabelecimentos hospitalares das regiões norte e nordeste, através de comissão específica, multidisciplinar e multisetorial.

Segundo o presidente da Facisc, Sérgio Rodrigues Alves, o estado merece uma atenção especial quando se fala em recursos. “Sentimos aqui em Santa Catarina que somos esquecidos no âmbito federal, injustamente. Passamos essa sensação de injustiça aos nossos parlamentares, que levam nossos anseios ao Governo Federal. Não estamos desemparados, bem pelo contrário, vemos o trabalho que nossos representantes fazem pelo nosso estado”. O trabalho da Facisc é norteado pelo Voz Única. “Todas as nossas reivindicações e pleitos estão neste documento. Graças a este trabalho, hoje se constata que mais de 70% da nossa carência está em infraestrutura”.

O objetivo da ACI de Mafra com esta participação no Fórum Parlamentar, foi de reivindicar melhorias urgentes na BR 280 no Planalto Norte, e como forma de mostrar o quão importante é a causa, levou uma faixa qual foi apresentada a todos os presentes no Fórum, contendo a seguinte frase: BR 280 NO PLANALTO NORTE PEDE SOCORRO – SEM LOGISTICA A COMPETITIVIDADE FICA PELO CAMINHO. O momento da exposição do VP Regional e da ACI de Mafra em relação à este tema causou comoção e impacto nos parlamentares, deputados, senadores e demais convidados.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A real importância destas melhorias, trouxe como apoiadora desta causa a Facisc, que está juntamente com a ACI de Mafra articulando ações em busca da solução para esta necessidade, que é imprescindível para o desenvolvimento econômico da região e consequentemente para o aumento da competitividade das empresas mafrenses.

Para a presidente Valquiria, da ACI de Mafra, o Fórum se resume na seguinte frase “Foi um momento único que nos oportunizou dar visibilidade às causas que impactam a economia de Mafra e do Planalto Norte Catarinense, sendo a BR 280 apenas o início das bandeiras que a ACI de Mafra irá aguerridamente defender e buscar soluções”, afirma.