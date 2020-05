Ações marcam o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, destacou, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, 18 de maio, a importância da conscientização da população na denúncia destes casos.

A data se tornou um marco para a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro. A proposta anual da campanha, que acaba por completar 20 anos na segunda-feira, é mobilizar a data e conscientizar a população. “Em meio à pandemia do COVID-19, temos o agravante de uma possível omissão de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. A escola é uma das principais colaboradoras no reconhecimento desses casos mas, com as crianças ausentes da rotina escolar, essa identificação torna-se mais demorada, portanto essa luta deve ser intensificada”, declarou a secretaria da pasta, Kátia Borges Saliba. “Devemos sempre ressaltar que é preciso ficar atento aos sinais de negligencia de violência e denunciar quando necessário. Se você tiver suspeita ou conhecimento de algum caso de violência contra criança ou adolescente, denuncie!”, enfatizou.

A secretaria realizou trabalhos já conhecidos da população, como as flores amarelas em praças e canteiros da cidade. Em virtude da pandemia, a panfletagem não será realizada, mas os panfletos estão à disposição nas Unidades de Saúde do município e também na secretaria. Outdoors também ajudam a reforçar o tema.

Para denúncias disque 190 para a Polícia Militar, para o Conselho Tutelar que atente pelo número 3642-4734, ao CREAS pelo número 3642-7167. Ou ainda pelo disque 100 para denúncias anônimas.