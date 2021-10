Ações no Outubro Rosa continuam em Mafra

Com o objetivo de intensificar a prevenção ao câncer de mama e colo do útero, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde está realizando ações que abrangem exames preventivos, mamografias, ultrassonografias e palestras. Vale lembrar que exames preventivos são realizados em todas as ESFs e já fazem parte da rotina das unidades.

Cuide-se

Este mês a Secretaria de Saúde realizou preventivos em conjunto a maternidade Dona Catarina Kuss, falou sobre outubro rosa para turmas do Senac de Mafra, realizou atendimento de preventivos nas indústrias com consultório móvel, proporcionando às trabalhadoras a coleta do exame, sem precisar se ausentar do local onde trabalham.

Além disso, exames de mamografias e ultrassons foram intensificados na Policlínica Municipal. “Nossa intenção é proporcionar o maior número de atendimentos possíveis para finalizar nossas filas de espera durante outubro e estendendo para novembro para mamografias e ultrassons”, esclareceu o secretário da pasta, Plínio Saldanha.

