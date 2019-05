Aconteceu ontem em Mafra o encontro preparatório para o 13º Congresso do CREA-SC

Ontem, dia 28, o escritório do CREA-SC em Mafra sediou o encontro preparatório ao 13º CEP – Congresso Estadual dos Profissionais Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, com o objetivo de mobilizar a participação da classe no debate sobre as propostas e projetos para o desenvolvimento do país.

O evento deste ano traz como tema principal: “Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional”, com apoio da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA-SC.

O Congresso Estadual será nos dias 25 e 26 de julho, em Florianópolis. Antes serão realizados 11 encontros preparatórios iguais os de Mafra.

Durante o encontro estadual também serão eleitos os delegados que irão representar Santa Catarina no 10º Congresso Nacional de Profissionais (CNP), de 19 a 21 de setembro, em Palmas (TO), após a realização da 76ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia (SOEA).

O eng. mec. Wilson Cesar Floriani Junior, assessor de apoio às entidades de classe e coordenador da comissão organizadora do evento, disse que o objetivo dos encontros preparatórios é ampliar a participação dos profissionais catarinenses no debate. Ele explica que a atuação do Sistema Confea/Crea e as prioridades para o próximos anos serão pautadas em grande parte nas decisões aprovadas durante o CNP.

O presidente do CREA-SC, eng. agr. Ari Geraldo Neumann, ressalta a importância da participação e contribuição dos profissionais com proposições que estejam alinhadas aos eixos temáticos. “É um momento em que refletimos sobre o futuro de nossas profissões e reivindicarmos junto Sistema Confea/CREA e Mútua o posicionamento necessário para desenvolvermos estas ações e projetos”.