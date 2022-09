Adolescente de 15 anos se destaca como empreendedora em Mafra

Com apenas 15 anos de idade, a adolescente Jhenifer Schletz, filha de Wilson Schletz Junior e Catiane Aparecida Haas, já se destaca como empreendedora de sucesso no município de Mafra-SC. Ela gerencia o próprio negócio: Lashes Jhenifer Schletz.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Desde pequena a adolescente maquiava a mãe e a tinha como modelo. Por sempre gostar de beleza feminina, Jhenifer procurava na Internet como fazer sobrancelhas, cílios e maquiagem. Então veio a ideia de se aperfeiçoar em algo e o “alongamento de cílios” foi a área da estética que mais a interessou, pois era algo que a adolescente sempre gostou e porque estava no auge.

Jhenifer sempre desejou ter um emprego para adquirir suas coisas pessoais, mas pela idade não conseguia estágio. Após concluir o curso de aperfeiçoamento em alongamento de cílios, seus pais a apoiaram e juntos montaram um estúdio na sala da própria casa, assim Jhenifer iniciou as atividades como empreendedora.

Para Jhenifer, trabalhar é algo gratificante. “Minha motivação no dia a dia é ver a autoestima das minhas clientes, se sentindo realizadas com a extensão de cílios. Outra coisa que me motiva é que todas voltam comigo e me indicam para suas amigas e conhecidas. Cada vez mais estou melhorando, fazendo um trabalho bom e com uma durabilidade maior do que quando comecei. O começo não é fácil, mas com muito esforço cheguei onde estou hoje, com meu estúdio montado com equipamentos e produtos de qualidade e clientes fidelizadas. Pretendo cada vez mais me aperfeiçoar no que faço. Ter meu próprio dinheiro traz uma sensação única”, comentou a esteticista.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A adolescente também destaca que a sua experiência profissional não tem relação com a pouca idade que possui. Seu talento é fruto de muita dedicação. “Melhor coisa que eu fiz na minha vida foi começar desde nova. Muitos pensam que por eu ser muito jovem as extensões de cílios que eu faço não ficam boas, mas elas ficam perfeitas, pois eu estudei, fiz curso e já adquiri muita prática. Procuro todo dia alguma técnica diferente para melhorar e inovar sempre”, elucidou.

CONTATOS COM A LASHES JHENIFER SCHLETZ: WhatsApp: 47 98456-6445 Facebook: www.facebook.com/jhenifer.schletz.5

O talento da empreendedora mafrense é evidenciado no rosto de cada cliente satisfeita. Comentários nas redes sociais também mostram o quão talentosa Jhenifer é. “Através do Facebook eu soube dos serviços da Lashes Jhenifer Schletz. Fiquei muito satisfeita com o trabalho dela, tanto que já é a quarta vez que estou vindo aqui. Indico ela para outras amigas sim! Excelente profissional”, cita o relato da cliente Evelyn Auswaldt.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os planos de Jhenifer para o futuro é trabalhar no mesmo espaço com outras profissionais, cada uma com sua especialidade. Sua prima, por exemplo, é uma profissional que vai trabalhar junto e já está cursando designer de sobrancelhas. Em breve terá também uma profissional de maquiagem e manicure, todas trabalhando no mesmo local.

A durabilidade de uma extensão de cílios depende de 50% da profissional e 50% dos cuidados pós-aplicação, por isso a Lashes Jhenifer Schletz tem alguns diferenciais, entre eles: trabalhar sempre com produtos de qualidade e realizar atendimentos a domicílio, que é muito importante para os clientes que não possuem disponibilidade de horário para ir até o estúdio.

CONTATOS COM A LASHES JHENIFER SCHLETZ: