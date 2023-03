Adolescentes de Mafra iniciam treinamentos de de Boxe Chinês

A Secretaria de Assistência Social oferece, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em parceria com a Academia Zeus, treinos semanais de Boxe Chinês para adolescentes de 12 a 17 anos.

Tem objetivo de proporcionar através do esporte, espaços de convivência, trocas de experiências, aquisição de aprendizagem individuais e coletivas, bem como o desenvolvimento de valores que a prática desportiva tem potencial de proporcionar.

Os treinos contam com a participação de 63 adolescentes inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Acontecem todas as quintas-feiras, das 9 às 10 horas no período matutino e das 13h30min às 14h30min, no vespertino, na Academia Zeus. Agradecimentos à Pizzaria Villa Hoa por proporcionar o lanche do dia 17 de março.