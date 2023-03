Adolescentes de Mafra já estão participando de aulas de italiano

Compartilhar no Facebook

Prefeitura de Mafra, em parceria com o Consulado Italiano, está oferecendo aulas de italiano para adolescentes a partir do 6º ano

Na semana passada duas turmas começaram a ter aulas de italiano. Adolescentes matriculados em escolas municipais e particulares estão tendo a oportunidade de aprender uma língua nova e a imergir na cultura italiana. As aulas estão acontecendo nas dependências do CEMMA que cedeu uma sala para as aulas.

Na aula inaugural, Jamine Henning, secretária municipal de educação, esporte e cultura, deu as boas-vindas aos alunos, assim como o diretor de cultura, Ernani Kvitschal Neto, e desejaram um bom aprendizado a todos. “É a realização de um sonho concretizar este projeto de difusão da língua e cultura italiana entre os jovens”, disseram.

Sob a regência da professora Keli de Souza, os alunos começaram a aprender um novo idioma. As primeiras palavras foram “boa tarde” (buonasera) e “obrigado” (grazie) pronunciadas pelos alunos.

Ainda dá tempo de participar

As inscrições ainda estão abertas para o curso gratuito de língua italiana para alunos que estejam cursando a partir do sexto ano do Ensino Fundamental. Para tanto, é necessário que os pais ou responsáveis dirijam-se até a Casa da Cultura, que fica na Rua Felipe Schmidt, s/n, ao lado da Biblioteca Pública de Mafra, munidos de documento de identificação – dos responsáveis e da criança/adolescente – comprovante de residência e telefone para contato. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Telefone: 3642-0488.

O curso de língua italiana é fruto do convênio entre a Prefeitura de Mafra com o CCI – Centro di Cultura Italiana – e Consulado Geral da Itália.