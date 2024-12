Adolescentes de Mafra recebem palestra sobre “Medidas Socioeducativas”

Um público de aproximadamente 2.600 alunos, do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental II e do 1º ao 3º do Ensino Médio, das escolas Municipais e Estaduais de Mafra recebeu a palestra com o tema “Medidas Socioeducativas”.

A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS durante os meses de agosto à novembro deste ano, com o objetivo de levar conhecimento e informação aos adolescentes sobre o tema, dentro da questão jurídica e social.

As palestras foram proferidas pela equipe técnica do Serviço de Medidas Socioeducativa, sendo: Assistente Social Andreia G. Rauen Nardo e o psicólogo Danilo Niespodzinski, em parceria com o Dr. Fernando Orestes Rigonni – Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Mafra e a presença da Coordenadora do CREAS, Eliane de F. C. Bergamini.

As palestras foram realizadas nas seguintes escolas:

– Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA

– Escola Municipal de Educação Básica Profº Mário de Oliveira Goeldner

– Centro de Educação Municipal Beija Flor

– Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho

– Escola de Ensino Básico Tenente Ary Rauen

– Escola de Educação Básica Profª Maria Paula Feres

– Escola de Educação Básica Profº Gustavo Friedrich

– Escola de Educação Básica Dr. Francisco Isabel

– Escola de Educação Básica Barão de Antonina