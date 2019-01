ADR de Mafra será fechada até maio

Novo governo vai desativar todas as Agências de Desenvolvimento Regional no Estado. Leitores da Gazeta querem que o prédio abrigue a sede da Prefeitura

Como prometido durante a campanha eleitoral, e já divulgado em primeira mão por este meio de comunicação, após a eleição, o governador Moisés, vai fechar as Agências de Desenvolvimento Regional. No total serão 20 ADRs que serão desativadas até o dia 1º de maio, inclusive a de Mafra

O decreto que determina o fechamento das ADRs deverá ser publicado nos próximos dias e tem o objetivo de racionalizar os recursos públicos com a redução de estruturas e de cargos comissionados. A estimativa é que 212 cargos comissionados sejam extintos.

Até o fechamento das agências será mantido uma equipe mínima de quatro gerentes – administração, finanças e contabilidade; saúde; educação; e infraestrutura – a fim de garantir a continuidade dos serviços à população.

Todo o processo de encerramento das atividades será por meio de ações contínuas e planejadas a serem informadas à Secretaria de Estado da Administração (SEA), com relatórios mensais apresentando as medidas adotadas e quais deverão abranger, como por exemplo, o planejamento conjunto, com vistas à continuidade do atendimento à população, mediante a transferência de responsabilidade e do correspondente orçamento.

Os servidores das ADRs serão redistribuídos de acordo com o interesse da Administração Pública e mediante aprovação do órgão central do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas. Já os servidores de outros órgãos e entidades, em exercício nas ADRs, deverão voltar para seus locais de origem imediatamente após o encerramento de suas atividades.

Em Mafra, o prédio a ADR poderá abrigar a Gerência Regional da Secretaria do Estado da Fazenda. O vereador Adilson Sabatke também encaminhou ofício ao novo governo solicitando uma cessão do uso do imóvel para o município para uma possível expansão do CEMMA ou para que abrigue algum órgão municipal, e caso não seja possível a cessão que a antiga ADR abrigue novamente a Gerência Regional de Educação, que fica hoje em São Bento do Sul.

Muitos leitores da Gazeta estão se manifestando, para que a sede seja utilizada para abrigar a Prefeitura de Mafra, que hoje paga aluguel num prédio na avenida Frederico Hayse. Seria uma forma do município economizar e ter um espaço mais amplo e de melhor acesso à população.