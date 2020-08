Adriana Dornelles lança pré-candidatura à prefeitura de Mafra

Adriana Dornelles lançou nesta sexta-feira (21) sua pré-candidatura à prefeitura de Mafra, pelo partido PSDB. E já nesta próxima semana irá anunciar o nome de seu vice. “Eu nunca pensei que seria política. Ao contrário, eu dizia que jamais iria me envolver em política partidária. Mas cansei de ver tanta desonestidade, maus políticos se beneficiando do cargo público em benefício próprio ou de sua família. Então, chegou a hora de dar uma boa notícia a comunidade mafrense: sou pré-candidata a prefeita”, explica Dornelles.

Saiba mais sobre a pré-candidata

Adriana Dornelles Paz Kamien é empresária, professora universitária e advogada há 30 anos. Mas, além de sua vida pública, ela também se dedica à sua família: Adriana é casada, mãe de dois filhos e também tem um sobrinho do coração.

Destaque na política como líder ativista na luta contra a corrupção, Dornelles é suplente de Deputada Federal e filiada ao PSDB. Adriana também é única mulher de Santa Catarina formada pelo Programa RenovaBR em 2018. Atualmente, ela é líder do programa e formada no curso “RenovaBR Cidades”, em 2019/20, que é voltado especialmente para gestão pública municipal.

Em sua trajetória na advocacia Dornelles se destaca em Mafra, pois foi a primeira mulher Presidente da Subseção da OAB na cidade. Assim como, foi membro do Tribunal de Ética da OAB-SC, Delegada da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina e Coordenadora da Escola Superior da Advocacia pela Subseção de Mafra. Também foi Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mafra.

Adriana também é a primeira Mulher Presidente da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro-PR. E foi membro do Grupo Nacional do “Movimento Vem Pra Rua”, coordenou o Grupo Nacional de Estudos da Reforma Trabalhista do “Vem Pra Rua” e foi recomendada pelo Ministério Público Federal, Transparência Internacional e FGV como candidata no projeto “Unidos Contra a Contra a Corrupção”.