Agência do Itaú de Mafra é interditada após funcionário testar positivo para Covid-19

Desde a última terça-feira 01/12, a agência bancária do Itaú de Mafra está sem atendimento ao público.

O motivo se deve a um funcionário do banco (cerca de 21 anos), após ter chegado ao local de trabalho informou a gerência que estava com sintomas do covid-19 e possivelmente estaria infectado, onde foi imediatamente afastado e um primeiro teste foi realizado onde teria dado positivo, porém, um novo teste foi realizado e até o fechamento desta edição o resultado do mesmo (contraprova) ainda não havia concluído.

Por uma questão de segurança a gerência superior determinou o fechamento imediato da agência de Mafra e recomendou para que os demais funcionários também ficassem em isolamento e procurassem os postos de saúde do município, caso também aparentassem sintomas da doença.

Segundo informações da agência, somente um funcionário apresentou sintomas da covid até o momento e a interdição da agência é um procedimento de segurança dentro dos protocolos do Banco Itaú e que só deverá reabrir novamente a agência a partir de segunda-feira 07, após passar por uma dedetização, o que ocorreu ontem 04. Caso haja necessidade a agência poderá ficar fechada (interditada) por mais dias.

O banco entende que o atendimento aos seus clientes não foi muito prejudicado, visto que existem vários caixas eletrônicos na cidade (mercados e demais comércios locais).

